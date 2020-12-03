Девушка в тренде: Бородина в кожаном платье-рубашке со змеиным принтом пришла на работу

Ксения Бородина любит делиться с поклонниками советами, а также рассказывает им о последних трендах. При этом личную жизнь телеведущая предпочитает не выставлять на показ. Она счастлива в браке с Курбаном Омаровым и воспитывает дочерей Теону и Марусю. Звезда телестройки регулярно пополняет гардероб себе и наследницам. Она не скрывает, что порой не жалеет крупные суммы денег на люксовые обновки.

На днях Ксения призналась, что не любит зиму. Девушке не нравится облачаться в многослойные наряды, поэтому она ищет способы, чтобы это избежать. Не удивительно, что телеведущая купила шубу из натурального меха. Именно в ней она отправилась на работу, когда наступили заморозки.

Бородина рассказывала, что на съемках «Дома-2» ей помогают подбирать образы стилисты. При этом порой девушка отправляется в кадр в своих нарядах. Эксперты в области моды одобряют образы телеведущей. За годы работы на телевидении она научилась разбираться в моде. Так, на этот раз Ксения облачилась в кожаное платье-рубашку с принтом под питона. В таком же стиле у нее была мини-юбка, которую было не видно. Пояс создал акцент на талии.

Телеведущая покрасовалась в своем наряде. К слову, экокожа, а также змеиный принтом — в тренде в этом сезоне. Ей также сделали макияж в розовых тонах и собрала волосы. Поклонники восхитились красотой Ксении. Многим ее аутфит пришелся по вкусу. «Очень крутой образ», Мне нравится ваше платье«, «Наряд просто бомбический», Мне бы ваш гардероб«, «Такая стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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