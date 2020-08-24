Лина Дембикова назвала образ Ирины Безруковой с юбкой плиссе и тельняшкой устаревшим

Ведущая передачи «Перезагрузка» на канале ТНТ посчитала наряд актриса неудачным. Она дала советы, как знаменитости подчеркивать свою красоту с помощью нарядов.

Ирина Безрукова в этом году отметила 55-летие. Бывшая жена известного актера Сергея Безрукова неустанно поражает поклонников своей молодостью. Она любит наряжаться и на светских раутах блистает в изысканных вечерних платьях. Не так давно артистка призналась, что не теряет надежду, что встретит свою любовь. Долгое время она не появлялась на публике то из-за карантина, то по личным делам, но накануне звезда стала гостьей на премьере нового фильма «Таинственный сад» в Москве.

Семейную картину о девочке-подростке, которая осталась сиротой, пришли посмотреть Ирина Пегова, Катерина Шпица, Наталья Бочкарева и другие известные персоны. Безрукова для такого случая выбрала образ в молодежном стиле. Она сочетала тельняшку с пудровой юбкой плиссе. Кеды молочного оттенка дополнили ее аутфит. Актриса распустила локоны и сделала неброский макияж, подчеркивающий ее природную красоту.

Поклонники осыпали комплиментами Ирину. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имиджеолог, стилист и ведущая передачи «Перезагрузка» на канале ТНТ Лина Дембикова.

«Если честно, в целом образ довольно старомодный и уже неактуальный. Сама Ирина вызывает у меня только восхищение! Ее красота, ухоженность, макияж, укладка — прекрасно! Она выглядит очень молодой, позитивной, в меру подобран макияж, очень естественно, сияющая кожа, красивая и легкая укладка… Но откуда это сочетание тельняшки с еще и режущим глаз узором плюс такая взрослая юбка плиссе? Эта комбинация абсолютно не сочетаемая. Да, мне нравится, что юбка разбавлена молочными кедами с попыткой сделать лук молодежным. Но в целом сама комбинация, раздражающий принт уже немножко устарели, не украшают Ирину. Она очень женственная, очень лаконичная. Мое мнение, что ей следует придерживаться другого стиля. Ей очень идут женственные вещи в таком минимализме с красивыми богатыми оттенками, а не принтованные вещи с попыткой намека на подростков», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности «имиджелогия». С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.