«Подобные наряды придают возраст»: Ирина Безрукова в силуэтном платье с перьями вышла в свет

Ирина Безрукова до карантина постоянно блистала в ТВ-передачах и на светских раутах, но пандемия коронавируса изменила жизни многих людей. Всю весну, на протяжении трех месяцев, звездам пришлось находиться дома. Ирина тоже коротала дни в своей квартире, изредка делясь новостями. Однако при первой возможности артистка вновь стала блистать на публике. К слову, 55-летняя артистка не скрывает, что еще надеется встретить любовь.

Безрукова обожает вечерние наряды. Она с радостью носит пышные платья и другие предметы вечернего туалета. На днях ей удалось впервые за долгое время выйти в свет. Актриса посетила церемонию награждения премии STAR AWARDS’2020. Для появления на публике она облачилась в силуэтное платье в пол с накидкой, перьями и пайетками. К наряду она подобрала туфли в тон и элегантные серьги. Ирина собрала волосы в локоны и подняла вверх, чтобы показать изящную шею.

В этот вечер она поднялась на сцену, так как ей вручили награду в номинации «Так звучит любовь» за продвижение тифлокомментирования в России.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие отметили, что она потрясающе выглядит. «Такая красивая и хрупкая», «Вы достойны этой награды и многих других!», «Вы такая неземная, рада за вас и ваших коллег», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил образ Безруковой стилист Руслан Громов.

«В целом платье по-своему красивое, соответствует дресс-коду мероприятия. Единственное, на мой взгляд, слишком много всего: перья, блестки, прическа, которую давно уже не носят. Я все-таки за более лаконичные образы. Подобные наряды и прически придают возраст. В случае Ирины — это не самый радужный момент. Я бы посоветовал ей сменить стилиста или пересмотреть собственные взгляды», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.