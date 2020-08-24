Правильный акцент: Пегова в платье оверсайз с поясом-корсетом предстала на красной дорожке

Ирина Пегова не часто появляется на публике. Во время карантина она предпочла провести время с близкими в родном городе Выкса. А после отмены самоизоляции она стала активно путешествовать и участвовать в съемках разных проектов. Ей даже удалось поработать с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой. А недавно стало известно, что артистка примет участие в шоу «Ледниковый период». Несмотря на то что девушка обладает нестандартной фигурой, ранее она уже показала класс на танцполе.

А на днях состоялась премьера приключенческой фэнтези картины «Таинственный сад». На презентации собрались звезды, которые истосковались по кинотеатрам за время карантина. Ирина Безрукова, Катерина Шпица и другие звезды появились на светском мероприятии. Пришла насладиться фильмом про юную девочку-подростка, оставшуюся сиротой, и Пегова. Для такого случая 42-летняя актриса облачилась в платье-рубашку оверсайз из черного льна. Легкий наряд она дополнила кремовым поясом-корсетом, который создал акцент на талии, скорректировав фигуру. Босоножки кремового цвета дополнили лук.

Девушка распустила волосы и сделала неброский макияж. Она позировала перед фотографами, улыбаясь на камеру. Наряд позволил ей показать стройные ноги. Ирина выглядела изящно и получила много комплиментов. К слову, поклонники давно восхищаются ее женственностью и отсутствием комплексов.