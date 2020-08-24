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Постройневшая Бочкарева в алом платье-футляре посетила премьеру фильма «Таинственный сад»

Актриса посетила показ семейной фэнтези-картины в Москве. 40-летняя звезда поразила поклонников ярким образом.

Постройневшая Бочкарева в алом платье-футляре посетила премьеру фильма «Таинственный сад»
Наталья Бочкарева. Фото: globallookpress.com

Наталья Бочкарева полюбилась зрителям, когда снялась в сериале «Счастливы вместе». После этого она снялась еще в нескольких картинах. Но в 2019 году поклонники едва стали узнавать артистку. Она феноменально похудела. Женщина демонстрировала точеную талию и стройные ноги. Однако с ней приключилась неприятная история. Наталью задержали за хранение запрещенных веществ. Она была оштрафована, а вот уголовное дело в итоге закрыли.

Долгое время Бочкарева не появлялась на публике. Во время карантина она изредка делилась новостями с поклонниками, но только на днях вышла в свет. Актриса посетила премьеру семейной киноленты «Таинственный сад» про девочку-подростка, которая стала сиротой. На показе также появились Ирина Безрукова, Ирина Пегова, Катерина Шпица и многие другие звезды. Для такого случая Наталья выбрала летнее платье-футляр на пуговицах. Наряд по фигуре в крапинку дополнили туфли-лодочки белого цвета, а также клатч в тон.

Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева. Фото предоставлено кинокомпанией «Вольга»

Актриса сделала объемную прическу и неброский макияж. Она позировала на ковровой дорожке, демонстрируя постройневшую фигуру. «Какая талия», «Просто красотка», «Выглядите сногсшибательно», — отметили поклонники. Бочкарева выглядела похорошевшей. К слову, у нее есть двое детей: 13-летний сын Иван и 12-летняя дочка Мария. Однако со своим мужем, адвокатом Николаем Борисовым, она давно развелась. О своей личной жизни артистка предпочитает не рассказывать. По слухам, недавно она снова вышла замуж за своего помощника.

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