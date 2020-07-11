Царственный образ: 55-летняя Ирина Безрукова позировала в шифоновом платье в пол

Ирина Безрукова в начале года призналась, что все еще надеется встретить настоящую любовь. После расставания с Сергеем Безруковым в 2015 году, она продолжает сниматься в кино и даже приняла участие в съемках «Последнего героя». А вот личная жизнь 55-летней артистки пока, по всей видимости, не наладилась. Но женщина обладает стройной фигурой и моложавым лицом, поэтому поклонники уверены, что она дождется свое счастье.

Ко всему прочему, Ирина умеет подчеркивать достоинства своей фигуры. Она предпочитает носить лаконичные костюмы и женственные платья. Актриса редко сильно оголяет ноги. Она предпочитает носить шорты и туники в отпуске. А вот для прогулок и официальных мероприятий Безрукова предпочитает изящные образы. На новом фото, которым поделилась звезда, она позирует на красной дорожке в платье в пол из шифона. Сквозь полупрозрачную ткань виднелись стройные ноги артистки, а крупные серьги и кокетливо открытые плечи смотрелись женственно.

Поклонники были сражены вечерним образом Ирины. Многие поразились тому, как выглядит актриса. «Боже какое платье шикарное, под стать хозяйке!», «Невероятная! Женщина-мечта!», «Ирина, вы прекрасны! Не налюбуюсь вами», «Выглядите очень царственно!», «Женщина-богиня!», «Ирина, вы совершенство», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Безрукова любит наряжаться. Ранее она хвасталась сияющим пышным платьем.