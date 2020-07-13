«Делает фигуру воздушной»: Полина Гагарина вышла на улицу в белом комбинезоне и с сумкой Dior

Полина Гагарина после самоизоляции с новыми силами ушла в работу. Певица даже не показывает вида, что у нее в личной жизни настали не лучшие времена. Как стало известно весной, она рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Артистка минувшие выходные провела с сыном Андреем и дочкой Мией. Она не запрещает бывшему возлюбленному навещать их общую наследницу. Чаще всего Исхаков заглядывает в гости, когда звезда находится на съемках.

Для Гагариной это уже второй неудачный брак. При этом некоторые поклонники надеются, что развода не будет. Пока же девушка занимается спортом, совершенствуя свою фигуру. В 33 года она выглядит гораздо моложе многих коллег. Накануне артистка предстала в женственном образе на шоу «Студия СОЮЗ», а теперь она показала свой повседневный аутфит. Полина позировала в белоснежном комбинезоне на лямках и боди в тон. Наряд она дополнила трендовыми босоножками и сумкой Dior.

Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Гагарина выглядела еще более стройной, чем раньше. К слову, ранее она объявила, что станет фитнес-тренером. Не исключено, что певица решила снимать ролики с занятиями спортом для поклонников.

«Господи, как вы прекрасны», «Очень крутой лук, сумочка», «Комбез крутой. Очень идет. Делает фигуру воздушной», «На стиле», «Стройная мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях также примерила черный комбинезон Ани Лорак.