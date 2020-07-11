«Нет слов»: Ани Лорак вышла на улицу в комбинезоне с акцентом на талии и трендовых босоножках

Ани Лорак уже больше года находится в разводе. Певица рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, но бизнесмен продолжает принимать участие в воспитании их дочери Софии. Но вот в день рождения девочки он не появился. Зато на празднике был замечен новый возлюбленный артистки — молодой сауд-продюсер Егор Глебов. К слову, 41-летняя девушка постройнела за минувший год. Поклонники отмечают, что она похорошела.

Лорак всегда отличалась женственным стилем. На сцене она предстает в роскошных платьях, подчеркивающих достоинства ее фигуры. Этим летом певица не перестает радовать поклонников стильными нарядами. Недавно она блеснула на улице в белом комбинезоне с ярким принтом, а также ее видели в лосинах. А в выходной, 11 июля, артистка вышла на улицу в черном комбинезоне с поясом. который эффектно подчеркнул талию. Дополнили образ самые трендовые босоножки этого лета с квадратным носком. Такую же обувь недавно купили Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Лопырева и другие модницы.

Лорак распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Она позировала у особняка. Поклонники пришли в настоящий восторг от монохромного лука. «Комбез офигенный и вы тоже», «Нет слов! Шикарный образ», «Каролиночка, вы такая красивая! Прелесть», «Каролина, вы как всегда на высоте! Стиль», «Господи, какая же стильная, хорошего вечера!», «Вау! Какая вы красивая!!!» — прокомментировали пост подписчики.