«Мои»: Полина Гагарина в джинсовом платье запечатлела себя с дочкой и сыном

Полина Гагарина не скрывает, что любит работу, но на первое место певица, конечно, ставит семью. Недавно появились слухи, что она рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Первое время эту информацию никто не комментировал. Но в начале лета муж артистки подтвердил, что они больше не вместе. При этом он бывает дома у звезды и видится с трехлетней дочкой Мией и сыном Полины от первого брака Андреем Кисловым, так как они за 9 лет подружились.

После карантина певица вернулась к работе. Она активно выступает на ТВ-передачах и принимает участие в съемках. Девушка также неустанно тренируется и хвастается рельефной фигурой. В последнее время артистка публиковала лишь кадры с дочкой, лицо которой продолжает скрывать. Но 11 июля, в выходной, она провела время с детьми и сделала с ними редкое фото. Гагарина позировала в джинсовом платье. Она прикрыла глаза руками, как и наследники.

Мия была с причудливой гулькой на голове, а также в шортах-бермудах и футболке. 12-летний Андрей, казалось, перерос маму.

«Мои», — лаконично написала звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что 33-летняя певица выглядит очень молодо. «Так не честно, Полина Сергеевна! Когда уже Миюша свои глазки покажет», «Полина тут, как третья сестра», «Полина, ну когда же покажешь дочу Миюшу!», «Мне на секунду показалось, что там трое деток. Вот что значит естественная красота», «Если бы не знала, что это вы, подумала бы, что трое деток шалят», — прокомментировали пост подписчики.