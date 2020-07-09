«Молода и прекрасна»: Полина Гагарина в горчичных велосипедках показала рельефные щиколотки

Певица заявила, что готова стать фитнес-тренером. Поклонники были поражены тому, в какой форме находится девушка.

Полина Гагарина после карантина вернулась к активной работе. И это при том, что она рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Сама певица не комментирует разлад в семьей, а вот ее супруг подтвердил слухи, которые появились весной. При этом артистка воспитывает дочку Мию. Девочка видится с отцом, когда мама уезжает на работу. Несмотря на то, что артистка уже задействована в разных съемках, она также успевает заниматься спортом.

В свое время Полина обладала пышными формами. Когда она феноменально похудела, то решила поддерживать себя в спортивной форме. Теперь девушка регулярно занимается с инструктором дома. Похоже, что карантин и возможный скорый развод с мужем только подстегнули блондинку. Она усиленно работала над фигурой и накануне похвасталась результатом. На новом фото Гагарина позировала в горчичных велосипедках и кроп-топе в тон.

Наряд облегал фигуру певицы. Девушка показала рельефный пресс и щиколотки. Казалось, что она проработала каждую мышцу. А загар подчеркнул красоту ее форм.

«Мотивирую вас на спорт! Ваш фитнес-тренер Полина Гагарина. Подробности совсем скоро!» — заинтриговала артистка.

Поклонники восхитились фигурой молодой мамы. Многие оценили и ее стильный образ. «Куколка какая», «Шикарная же», «Фантастически выглядите, Полечка», «Супер малышка», «Даже грудь появилась», «А какая ложбинка», «Такая красотка. Молода и прекрасна», «Это просто класс», «Ваш наряд тоже мотивирует», — прокомментировали пост подписчики.