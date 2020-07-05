«Нарисовала как могла»: Гагарина занялась с дочкой рисованием

Певица показала, что они с Мией изобразили в результате занятия изо.

Певица Полина Гагарина воспитывает двоих детей от разных мужей. В первом браке с актером Петром Кисловым у нее родился сын Андрей, которому уже 12 лет, а с фотографом Дмитрием Исхаковым подрастает 2-летняя дочь Мия. В настоящее время супруги переживают расставание, но на отношениях с дочкой это не отразилось – и мама, и папа уделяют малышке много внимания.

Например, в выходные певица решила заняться с малышкой рисованием. В stories своего микроблога Гагарина показала, что они нарисовали. Мия изобразила розовую лягушку, а Полина – Лунтика. Но в какой-то момент дочурка попросила:

«Я не очень умею рисовать, но научи меня рисовать», — обратилась дочка к маме. «Но мама тоже не очень, — призналась Гагарина, — видишь, нарисовала Луню как могла».

Девочка поспешила поправить маму, что на картинке изображен не Луня, а Лунтик, и сравнила игрушку с нарисованным мамой персонажем. «Похож», — отметила Гагарина. К слову, лица девочки мама снова не показала – уже давно поклонники ждут – не дождутся, когда смогут увидеть малышку и сравнить, на кого же она больше похожа.

Кстати, если Исхаков остро переживает развод с супругой, то Гагарина не проявляет никаких эмоций. Звезду даже уже запечатлели в компании другого мужчины.