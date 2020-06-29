«Какие косы у Софии»: Лорак в белоснежном костюме вместе с дочкой пришла на праздник Киркорова

Певица не могла пропустить праздник коллеги, так как он крестный отец ее ребенка.

Ани Лорак с наступлением лета стала чаще покидать свой дом. Хотя и на карантине она порой нарушала самоизоляцию, чтобы ее дочка София могла побывать в гостях у крестного папы — Филиппа Киркорова. А теперь, когда режим карантина снят, она уже свободно передвигается по городу, хвастается новыми нарядами и видится с друзьями. Недавно артистка зажгла в караоке с Гариком Храламовым и другими звездами. А 29 июня она пришла на вечеринку к Филиппу Бедросовичу.

Король отечественной эстрады закатил праздник в честь 8-летия своего сына Мартина. Также он совместил дату с еще одним прошедшим праздником — 88-летием своего отца Бедроса Филипповича. Вечеринка прошла возле особняка артиста, на берегу реки. Пока взрослые наслаждались изысканными блюдами, юные гости праздника участвовали в конкурсах, катались на яхте и веселились. Анастасия Стоцкая пришла с сыном и дочкой, Тимати привел маму и свою наследницу Алису, а Ани Лорак, конечно, пришла со своей дочерью.

Певице выбрала для такого случая белоснежный брючный костюм. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А София была облачена в черное платье миди с принтом в виде бабочек. Девочка также сделала летнюю прическу — заплела локоны в мелкие косички. Девочка выглядела счастливой. Она очень дружна не только с Мартином, но и его сестрой Аллой-Викторией. «Какие косы у Софии», «Очаровательные девочки», «Мама красавица, как и дочка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

К слову, именинник получил массу подарков. Больше всех удивил хозяина дома и Мартин Тимати, который вручил мальчику мотоцикл стоимость 100 тысяч рублей. Так как ребенок пока даже сам не может залезть на железного коня, рэпер сам прокатил мальчика на двухколесном транспорте.