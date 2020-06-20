Ани Лорак в белом платье «зажгла» в летнем кафе с Киркоровым, Харламовым и другими звездами

Российские артисты решили шумно отпраздновать смягчение карантина в летнем кафе. Кадры из заведения, на которых звезды поют и веселятся, появились в Сети.

Артисты на несколько месяцев лишились работы из-за пандемии коронавируса. Когда в России был введен режим самоизоляции, им пришлось отменить концерты, поездки и съемки. Одни провели время с пользой, наслаждаясь отдыхом и уделяя внимание родным, а другие спасали свой бизнес в период кризиса. В середине июня карантин в Москве был снят. Постепенно стали открываться, магазины, торговые центы и летние веранды при ресторанах и кафе.

После долгого сидения дома звезды решили отметить это событие. Накануне на одной из ресторанных летних террас поселка «Агаларов эстейт» устроили гулянку Филипп Киркоров, Ани Лорак, Гарик Харламов и другие известные персоны. В Сеть попали видео, которые снимали очевидцы. Главной звездой вечера стал король отечественной эстрады. Он беседовал с теми, кто сидел за столом, а там был даже актер Павел Деревянко.

Харламов не только шутил, но и исполнил песню «Ничего не говори» группы «Рок-острова» вместе с восходящей звездой Ильей Прусикиным из группы Little Big. Порадовала друзей и случайных гостей заведения своим вокалом Ани Лорак. Она была облачена в белое приталенное платье с пышными рукавами. К микрофону вышел и сам Киркоров, который с коллегами спел хит «Жестокая любовь».

Отметим, что на столах было много блюд и алкогольных напитков. Артисты веселились и тепло общались до поздней ночи. Что объединило их в тот вечер — неизвестно. Не исключено, что они просто соскучились по обычной жизни вне самоизоляции и дружеским посиделкам. Также возможно, что они живут по соседству друг с другом в этом местечке.