«Бесконечное счастье!»: Киркоров устроил вечеринку в честь сына Мартина в стиле «Звездных войн»

На празднике собрались едва ли не все звезды отечественного шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Ани Лорак, Юлия Барановская, Тимати с мамой Симоной Юнусовой и другие известные персоны.

Филипп Киркоров в этом году отметил день рождения в своем особняке. Хоть и был режим самоизоляции, он собрал близких за обеденным столом. Тогда в свой дом он пустил Андрея Малахова и Ани Лорак. А вот детям короля российской эстрады повезло больше. 9 июня Мартину исполнилось восемь лет, а 2 июня отцу звезды Бедросу Филипповичу стукнуло 88 лет. Артист решил соединить праздники и устроить роскошную вечеринку на природе.

Киркоров устроил праздник в стиле «Звездных войн». Аниматоры развлекали гостей в костюмах персонажей из знаменитой киносаги. Был установлен стенд для фотосессий, а на газоне поставлены длинные столы с изысканными блюдами. Сам именинник предстал в костюме Дарта Вейдера. Его сестра выбрала стильный монохромный образ, состоящий из джемпера и юбки плиссе. Филипп Бедросович предпочел рубашку с принтом и шорты.

За столом артист собрал все сливки отечественной эстрады. Ани Лорак пришла на торжество с дочкой Софией, а Сергей Лазарев привел сына Никиту. Отметилась среди гостей и Юлия Барановская. Рэпер Тимати привел на вечеринку свою дочку Алису и маму — Симону Юнусову. К слову, он не поскупился на подарок. Тимати презентовал восьмилетнему Мартину мотоцикл. Киркоров был в восторге от такого подарка.

«У нас в доме бесконечное счастье! Мартин 8 лет + Алла-Виктория 8 лет = Бедрос 88 лет», — написал он.

Поклонники присоединились к поздравлениям. И хоть Алла-Виктория отмечала свой день рождения еще в апреле, ей тоже было адресовано много теплых слов. «Это правда небывалое совпадение», «Будьте счастливы всегда», «Какая стильная и яркая Алла-Виктория», «Очаровательные дети», «Круто, когда семья счастливая», — прокомментировали пост подписчики.