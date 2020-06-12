Больше не тайна: бывший муж Ани Лорак рассекретил новую избранницу на вечеринке

Мурат Налчаджиоглу отметил день рождения в компании близких друзей и своей второй половинки.

12 июня свой день рождения отпраздновал бывший супруг украинской исполнительницы Ани Лорак. С 42-летием Мурата Налчаджиоглу поздравили его близкие друзья и вторая половинка. Турецкий бизнесмен перестал скрывать отношения с новой возлюбленной. Избранницу именинник рассекретил на вечеринке по случаю своего дня рождения. Как выяснилось, девушку предпринимателя зовут Лилией. Она позиционирует себя как профессионального визажиста. Возлюбленная Мурата ведет мастер-классы по макияжу и активно развивает страничку в Instagram, делясь примерами своих бьюти-работ.

Для возлюбленного Лилия приготовила особенный сюрприз. Как пишет 7days, девушка заказала для именинника торт с надписью: «Наppy birthday (с днем рождения), любимый!». Ко всему прочему, избранница Мурата подарила ему фото-холст, на котором они были запечатлены вдвоем.

В Stories Налчаджиоглу поделился отчетными снимками с праздника. Перед объективом фотокамеры именинник позировал в компании новой возлюбленной. Напомним, что в союзе с Ани Лорак у Мурата появилась дочь София. На днях девочке исполнилось девять лет. После развода родителей наследница певицы осталась жить с мамой. По словам артистки, она старается поддерживать в семье авторитет отца

Сама Ани Лорак в любовной связи с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Украинская исполнительница вполне довольна своими отношениями. Возлюбленный поп-дивы сумел подружиться и ее дочерью. София с пониманием отнеслась к расставанию родителей. Певица уточнила, что гордится своей наследницей, которая растет не по годам мудрой и смышленой девочкой.