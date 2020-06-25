«Вылитый Филипп Бедросович»: Стоцкая запечатлела подросшего сына с копной волос

Анастасия Стоцкая является певицей, актрисой и мамой двух малышей. Девушка посвящает наследникам почти все свободное время. На самоизоляции она была неразлучна с детьми. Однако звезда не часто показывает сына Александра и дочку Веру. Супруг знаменитости, Cергей Абгарян, старается держаться в тени своей возлюбленной. По этой причине не раз детей артистки сравнивали с Филиппом Киркоровым и приписывали ему отцовство.

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На днях Стоцкая прогулялась по Москве с трехлетней дочкой. Кроха заметно подросла. Мама наряжает ее в платья и часто облачается с ней в едином стиле. А накануне певица опубликовала домашний кадр не только с наследницей, но и восьмилетним сыном. Мальчик вытянулся, а его волосы стали еще длиннее. Он носит прическу, как сын Киркорова, Мартин.

«Стараюсь больше читать сама и своим примером прививать интерес у детей к чтению с самого раннего возраста — это развивает воображение, внимательность, память, повышает уровень грамотности. Сейчас свободного времени много, выбирали с сыном, что почитать на лето», — рассказала Анастасия.

А поклонники восхитились ее детьми. Многие вновь отметили, что ее старший наследник похож на короля российской эстрады, а вот дочка стала больше похожа на маму. «Копия Филипп», «Маленькой Филя», «Вылитый Филипп Бедросович», «Мальчик и с длинными волосами», «Какие локоны у мальчика», — прокомментировали пост подписчики.

На этот раз Стоцкая не стала отвечать злопыхателям. Ранее она опровергала слухи о том, что якобы у нее был роман с Киркоровым. Девушка признавалась, что ее муж является отцом ее детей.