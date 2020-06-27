«Хорошая маскировка»: Анна Нетребко в платье-сорочке засветилась на блошином рынке в Вене

Анна Нетребко после трех месяцев карантина вернулась к гастролям. Артистка была рада побывать в немецком Дрездене. За несколько дней она успела блеснуть в новых летних нарядах и увидеться с друзьями. Очередные концерты оперной дивы пройдут в конце июля, поэтому она вернулась в Вену, где проводит время с сыном Тьяго и своей сестрой Наташей. На днях певица пошопилась, купив себе новую сумку Prada.

А очередной солнечный день Анна провела на блошином рынке. Звезда любит необычные вещи и недавно своими руками преобразила террасу. На этот раз ей удалось найти множество уникальных вещей. Сама оперная дива облачилась в черное платье-сорочку с узорами, к которому подобрала элегантную широкополую шляпу в тон. Также артистка надела солнцезащитные очки, чтобы ее не узнали. Друзья помогали Нетребко искать фарфоровые вазы и старинные расписные блюдца.

«Венский блошиный рынок- это отдельная тема… керамика, фарфор, старинные игрушки и прочая ерундень — даже чугунные кандалы (куплены не были)», — поделилась звезда.

Поклонники всегда следят за жизнь артистки. Многие восхитились ее элегантным нарядом. Другие позавидовали, что певицы побывала на рынке и смогла купить уникальные вещи. «Какая красотища! Обожаю блошиные рынки!», «Вот так идешь по блошиному рынку, а тут Анна Нетребко», «Какая вы дама. Хорошая маскировка», «У вас образ роскошный», «Какое искушение! Красивая посуда — это моя слабость», — прокомментировали пост подписчики.