Кубанские красавицы: Анна Нетребко оделась с сестрой в одном стиле

Анна Нетребко не скрывает, что карантин стал для нее испытанием. Артистка привыкла путешествовать, а ей пришлось три месяца провести в своей квартире в Вене. Однако недавно она возобновила гастроли. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым певица побывала в Дрездене, где не только дала три концерта, но и продемонстрировала новые летние образы. А по возращению в Австрию она успела пошопиться и обзавестись новой сумкой Prada.

К слову, гардеробу Анны может позавидовать любая модница. У нее есть коллекции шляпок, сумок и обуви. Одну из своих любимых объемных сумок из соломы она на днях выгуляла в дуэте с ярким платьем. А накануне оперная дива отправилась гулять с сестрой Натальей, которая приехала к ней в гости. Она младше артистки и живет в Дании. Родственницы решили устроить фотосессию на природе. Нетребко предстала в эффектном платье макси с цветочным принтом. Наряд в таком же стиле примерила и ее сестра. Певица дополнила наряд кокетливой соломенной шляпой.

«Сестры», — лаконично подписала кадры звезда.

Поклонники пришли в восторг от образов дивы и ее родственницы. Многие также поразились тому, как сильно похожи сестры. «Две сестрички, две красавицы», «Очень похожи», «Кубанские красавицы», «Красотки! Так похожи!!! Классно когда есть сестра!», «Глаз не оторвать» «Очень стильные», «Вы обе такие необычные», «Хороши! Одна лучшее другой и наоборот! Порода чувствуется!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Нетребко поклонники считают иконой стиля. Образами оперной дивы восхищается даже историк моды Александр Васильев.