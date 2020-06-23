Шоппинг с сестрой: Нетребко в комбинезоне с цветочным принтом засветилась в бутике Prada

Оперная дива после концертов в Дрездене вернулась в Вену и решила порадовать себя обновками.

Анна Нетребко обладает не только выдающимися вокальными данными, но и отменным чувством юмора, как и утонченным чувством стиля. На карантине артистка успевала лишь готовить и проявлять свой творческий талант, обновляя интерьер в квартире. Но с недавних пор у нее возобновились гастроли. За несколько дней, которые она провела в Дрездене с мужем Юсифом Эйвазовым, она успела показать несколько стильных образов.

Поклонники восхищаются Анной. Многие заметили, что она постройнела. Сама оперная дива утверждает, что поправилась на один килограмм за время карантина. После успешных выступлений в Германии она вернулась в Вену, где уже давно живет с семьей, и устроила себе шоппинг. Компанию ей составила сестра Наташа. Артистка отправилась в бутик Prada, где у нее разбежались глаза от количества сумок разных цветов и фасонов.

Нетребко предстала в черном комбинезоне с цветочным принтом. Она сделала акцент на талии тонким ремешком. А вот шорты позволили звезде показать стройные и загорелые ноги.

В итоге певице приглянулись сумки с очень длинной бахромой. Она закинула их на плечо и стала красоваться у зеркала. Аксессуары отличались лишь цветом — одна была алой, а другая — белой. К данному образу подходила светлая сумка, поэтому Анна на нее пристально смотрела. Скорее всего, без обновки в этот день она домой не вернулась.