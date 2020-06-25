«Самая желанная вещь всех модниц»: Нетребко дополнила платье объемной соломенной сумкой

Анна Нетребко с недавних пор наслаждается свободой. Три месяца артистка сидела дома, но недавно она возобновила гастроли. Это стало большой радостью для оперной дивы. Теперь она вновь регулярно демонстрирует поклонникам новые образы. А после концертов в Дрездене она прошлась по магазинам и купила новую сумку Prada. До ближайшего выступления у нее осталось несколько свободных дней, поэтому она решила насладиться хорошей погодой в Вене, где давно живет с семьей.

На новых фото Нетребко предстала в платье в цветочек. Струящийся наряд она дополнила широкополой соломенной шляпой, к которой подобрала объемную сумку из соломы. Оперная дива не удержалась и устроила фотосессию в поле. Поклонники не зря называют артистку иконой стиля. Каждый ее образ у них вызывает восхищение. И на этот раз звезда получила много комплиментов. «Как красиво!» — написала Хибла Герзмава. «Какое единение с природой…» — отметил Игорь Крутой. «Правильно, в поля!!! Босыми ножками по траве!!!» — присоединился Александр Малинин. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Оригинальная и модная в этом сезоне сумка из соломки подходит для тех девушек, кому востребован натуральный стиль, эко-стиль. В числе последних коллекций естественным образом они занимают главенствующую роль и являются самой желанной вещью у всех модниц весенне-летнего и отчасти осеннего сезона. В дуэте с аналогичной шляпой выглядит настолько мило, изысканно, натурально и по-летнему. Такие образы можно замиксовать с любой тканью, материалом и фактурой. Рваные края сумки выглядят броско, свежо, оригинально и в то же время задают определенную динамику образу. Анна дополнила аксессуары цветочным принтом, элегантным и трендовым в роскошном винном цвете, который настолько грамотно подчеркивает ее колорит. В целом все выглядит выдержанно, модно и по последнему писку моды», — высказалась эксперт.

«Здесь мы видим бохо стиль, судя по образу, и цветочному принту. Свободного кроя силуэт представлен и мелкий цветочный принт. Это бохо стиль, также можно разглядеть отголоски рустик стайла или деревенского стиля, который любит Анна. У нее чаще струящиеся, летящие силуэты, потому что она не делает акцент на талии, по понятным причинам. Это, конечно, абсолютно верное решение. Она делает акцент на аксессуары. Она одета всегда дорого, роскошно, изысканно и по моде», — добавила Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.