«Скоро кое-кто перерастет маму»: Нетребко в платье в пол сделала фото с «особенным» сыном

Анна Нетребко недавно возобновила гастрольную деятельность. После трех месяцев карантина она вернулась на сцену. Певица и ее муж Юсиф Эйвазов порадовали своим выступлением жителей немецкого города Дрезден. Также артистка успела увидеться с друзьями и блеснуть в стильных образах. Пока она отсутствовала за ее сыном Тьяго присматривали близкие. В Вену приехала даже ее сестра Наталья.

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На днях Анна вернулась домой. Она первым делом отправилась на шоппинг с сестрой. А так как погода в Австрии солнечная, потом оперная дива целый день провела с наследником. Они гуляли и катались в повозке. Артистка предстала в ярком платье в пол. Наряд с цветочным принтом она дополнила розовой сумкой и очками со стразами. Волосы звезда собрала в два пучка. Нетребко сделала фото со своим особенным сыном, который успел подрасти. Напомним, что когда мальчику было три года, у него диагностировали аутизм. Но певица уделяет ему много внимания и занимается с наследником.

«Очень скоро кое-кто перерастет маму», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Тьяго действительно вырос. «Тиша взрослый стал», «Он так вырос», «Яркая, сочная, прелестная, как знойное лето, Анна! А сынуля вытянулся, скоро будет выше мамы», «Анна! Платье огонь, очень вам идет», «Да, сынуля растет!!! От ваших нарядов Анна дух захватывает!!!! Очень красивая! Сумочка мечта», — прокомментировали пост подписчики. А один из фанатов отметил, что по ребенку видно, что мама вкусно готовит. «Видно, что втихаря ест чипсы и шоколадных зайцев», — ответила Нетребко.

К слову, муж певицы тоже поразился тому, как повзрослел его пасынок. Он запечатлел, как мальчик вернулся из магазина с продуктами. «Тиша пошел в первый раз сам в супермаркет. Как же быстро растут дети», — написал Юсиф.