Яркий акцент: Литвинова дополнила черный костюм с баской лимонными туфлями, как у Водяновой

Рената Литвинова всегда отличалась особым чувством стиля. Лишь на карантине она позволила себе расслабиться. Поклонники увидели актрису не только без макияжа, но и в спортивном костюме, хотя обычно она отдает предпочтение только элегантным платьям и костюмам. Уже к концу самоизоляции артистка вновь надела туфли на шпильке и короткое платье. Она не стала скрывать, что скучала по выходам в свет.

Теперь Рената регулярно публикует снимки, на которых предстает в модных нарядах. На очередном фото девушка похвасталась обновками. Она позировала возле зеркала в черном костюме. Жакет с баской сделал акцент на талии, а юбка по щиколотку прикрыла ноги звезды. Монохромный образ она разбавила яркими туфлями лимонного оттенка. Литвинова была без макияжа, а ее волосы лежали небрежными локонами.

К слову, недавно Водянова тоже похвасталась обновками. К одному из платьев она подобрала такие же желтые остроносые туфли. Многим поклонникам понравился лаконичный образ Ренаты. Они одарили ее комплиментами.

«Желтые туфли отлично подчеркивают аристократичную, бледно-зеленую внешность!», «Как эффектно, желтое с черным. Тоже так сделаю. Спасибо за идею», «Туфли бесподобны!», «Вам так идет этот костюм, особенно верх очень удачный!», «Интересные цветовые решения! Очень смело и необычно», — прокомментировали пост подписчики.