«Вас даже не узнать»: Литвинова навлекла на поклонников ужас черным платьем со шлейфом

Рената Литвинова знаменита не только своими ролями в кино, но и безупречным чувством стиля. Актриса даже на карантине часто делала покупки и хвасталась модными образами. При этом она успела показать себя без макияжа и даже отметилась в спортивном костюме, что порадовало поклонников. Но ближе к лету, когда самоизоляция подходила к концу, артистка отправилась сажать дерево, сделав это элегантно, в мини-платье и на каблуках.

Так как Рената давно не выходила в свет и не участвовала в фотосессиях, она делится архивными фото. Актриса решила показать снимок годовалой давности с модного показа в Париже. За кулисами она позировала в черном объемном платье с рюшами и шлейфом. Ее волосы были зачесаны назад, а на лицо нанесен необычный макияж, который сделал кожу бледной. Наряд скрыл фигуру Литвиновой. Поклонники признались, что с трудом ее узнали.

Обычно образы актрисы вызывают у всех восхищение, но на этот раз мрачный аутфит навел на фанатов ужас. «Потустороннее платье», «Жуть, муть и круть в одном флаконе, образ на очень крепкие нервы», «Платье-штора», «Они намеренно так изуродовали лицо?», «Ужасное платье для вас, вообще не идет», «Вас даже не узнать», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что на днях был задержан Михаил Ефремов. За ДТП повлекшее смерть человека ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Ко всему прочему, артист был в алкогольном опьянении. Литвинова переживает за коллегу, так как является крестной его дочери Анны-Марии.