«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Леди в алом: 38-летняя Водянова подчеркнула фигуру платьем-сорочкой с открытой спиной

Русская модель покружилась перед камерой для того, чтобы продемонстрировать поклонникам свой вечерний туалет.

Леди в алом: 38-летняя Водянова подчеркнула фигуру платьем-сорочкой с открытой спиной
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

38-летняя Наталья Водянова не скрывает: после первой беременности она значительно прибавила в весе. Но постепенно все лишние килограммы ушли сами собой и молодая мама смогла вернуться на подиум. Первенца — сына Лукаса — знаменитость родила, когда ей самой было двадцать лет. Старшему наследнику манекенщицы в декабре исполнилось восемнадцать. От бывшего мужа британского аристократа Джастина Портмана у модели также есть четырнадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний Виктор.

В отношениях с нынешним возлюбленным французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось еще двое детей: Максим, ему шесть лет и Роман, ему три годика. В одном из интервью манекенщица призналась, что считает отца своих младших отпрысков фантастическим мужчиной. Арно также не раз признавался в любви к русской невесте. По словам Антуана, его Наташа самая красивая женщина в мире.

Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова предстала дома в алом платье-сорочке с открытой спиной (Фото: Instagram.com/natasupernova)

В условиях самоизоляции Наталья Водянова старается проводить каждую минуту дома с семьей. При этом манекенщица устраивает прямые эфиры в Instagram. На днях в Stories возлюбленная Антуана Арно поделилась свежими кадрами. Модель подчеркнула фигуру алым платьем-сорочкой с открытой спиной. Знаменитость покружилась перед камерой для того, чтобы продемонстрировать поклонникам свой вечерний туалет. По словам модели, она крайне редко пользуется косметикой. Отправляясь на прогулку с младшими детьми, Наталья может подкрасить губы бесцветной гигиенической помадой и нанести на брови фиксирующий прозрачный гель. Однако на этот раз Водянова воспользовалась тенями для век голубого оттенка.

Тэги

дети звездестественная красотаЗвездные детизвезды на карантинекрасота вне возрастаНаталья ВодяноваНаталья Водянова фотоНовости google
Loading...