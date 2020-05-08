Леди в алом: 38-летняя Водянова подчеркнула фигуру платьем-сорочкой с открытой спиной

38-летняя Наталья Водянова не скрывает: после первой беременности она значительно прибавила в весе. Но постепенно все лишние килограммы ушли сами собой и молодая мама смогла вернуться на подиум. Первенца — сына Лукаса — знаменитость родила, когда ей самой было двадцать лет. Старшему наследнику манекенщицы в декабре исполнилось восемнадцать. От бывшего мужа британского аристократа Джастина Портмана у модели также есть четырнадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний Виктор.

В отношениях с нынешним возлюбленным французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось еще двое детей: Максим, ему шесть лет и Роман, ему три годика. В одном из интервью манекенщица призналась, что считает отца своих младших отпрысков фантастическим мужчиной. Арно также не раз признавался в любви к русской невесте. По словам Антуана, его Наташа самая красивая женщина в мире.

В условиях самоизоляции Наталья Водянова старается проводить каждую минуту дома с семьей. При этом манекенщица устраивает прямые эфиры в Instagram. На днях в Stories возлюбленная Антуана Арно поделилась свежими кадрами. Модель подчеркнула фигуру алым платьем-сорочкой с открытой спиной. Знаменитость покружилась перед камерой для того, чтобы продемонстрировать поклонникам свой вечерний туалет. По словам модели, она крайне редко пользуется косметикой. Отправляясь на прогулку с младшими детьми, Наталья может подкрасить губы бесцветной гигиенической помадой и нанести на брови фиксирующий прозрачный гель. Однако на этот раз Водянова воспользовалась тенями для век голубого оттенка.