«Божественная!»: Литвинова позировала на камеру без макияжа и фильтров

Знаменитая актриса, режиссер, писатель и телеведущая Рената Литвинова на протяжении многих лет сводит с ума поклонников своей недосягаемостью и особым шармом. Многие пытаются разгадать феномен Литвиновой, но приблизиться к разгадке не удалось еще никому. Актриса создала вокруг себя ареол таинственности и с блеском поддерживает этот имидж в течение всей карьеры.

Миллионы поклонников привыкли видеть свою любимицу с красной помадой на губах и классическими стрелками на глазах – этот макияж давно стал ее визитной карточной. Как и укладка в стиле 20-х годов прошлого столетия. 53-летняя блондинка не изменяет себе долгие годы. Но на этот раз Литвинова показала себя без мейкапа — ее естественная, без грамма косметики и фильтров внешность поразила фанатов в Instagram.

«Вот это да! Невероятно прекрасная», «Богиня», «Глаза светятся от счастья», «Красавица», «Перефразирую классика: «Она лучшая, лучшая!..» Рената! Вы божественны!», «Вы без макияжа красивее чем с ним !!!», «Вечно молодая, и вечно любимая Рената», — восхитились фанаты в комментариях.

Литвинова в период самоизоляции уединилась за городом и регулярно делилась с подписчиками своими фото и видео. Дива часто прогуливалась по окрестным местам, а также по берегу водоема, где выгуливала свои необычные наряды.