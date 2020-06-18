Шифоновое платье или брюки-дудочки: Наталья Водянова показала четыре модных наряда

Наталья Водянова три месяца провела в самоизоляции в своем новом доме в Париже. Модель обычно проводит с семьей выходные, а остальное время то блистает на светских раутах, то дефилирует на подиуме, то занимается благотворительностью. Но на этот раз ее жизнь на короткий отрезок времени превратился в нечто обыденное. Она готовила с детьми, читала книги и готовилась к свадьбе с Антуаном Арно.

Теперь Водянова старается возвращаться к прежнему ритму жизни. Недавно она устроила посиделки со старшим сыном Лукасом в саду. Теперь она решила пообщаться в режиме онлайн, но не смогла определиться с нарядом и попросила помощи. В соцсети модель устроила летнюю битву луков.

Под номером один она представила клетчату рубашку ярких оттенков, которую сочетала с розовой юбкой-колокол. Желтые туфли-лодочки завершили образ. Под вторым номером было шифоновое платье нежного пастельного цвета с легким рисунком. Юбка плиссе казалась невесомой, а верх украшали рюши. В кадр к звезде попал даже ее любимый кот.

Также Наталья примерила яркий брючный костюм горчичного цвета с принтом. Брюки-дудочки подчеркнули стройные ноги звезды. Последний образ оказался романтичным. Модель позировала в легком платье миди белого цвета с рукавами-бабочками. На этот раз аутфит дополнили оранжевые туфли.

«Дорогие, помогите выбрать лук на вечер!» — попросила она. Поклонники сначала растерялись. Но большинство отдало предпочтение шифоновом платью с юбкой плиссе. Этот образ показался им самым подходящим для такого случая.