Стеша Маликова облачилась в летнее платье с открытой спиной стоимостью три тысячи рублей

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится дочкой Стефанией. Девушка выросла не только красивая, как ее мама Елена Изаксон, но также умная, интеллигентная и самостоятельная. Недавно она перешла на четвертый курс в МГИМО и даже выпустила свою коллекцию летних нарядов. На карантине студентка проводила время с родителями и помогала им воспитывать малыша Марка, ее брата. Для поклонников девушка уже стала примером для подражания.

С наступлением лета Стеша стала носить исключительно короткие платья. Лишь в прохладную погоду она отдает предпочтение широким джинсам и блузкам с пышными рукавами. Наряды своего бренда, конечно, идеально сидят на ее фигуре. Но накануне Маликова обнаружила в своем гардеробе вещь из масс-маркета. Она с удовольствием облачилась в бюджетное платье миди с цветочным принтом и открытой спиной. Дочка Маликова его дополнила плетеной сумкой.

«А я думала, в гардеробе кроме дресс бай Стеша ничего и не осталось. Как оказалось, нет. Девочки, даю отличную наводку. Это прекрасное платье можно приобрести за 3000 рублей», — поделилась она.

Многим поклонникам понравился романтический стиль Стеши. Раньше ей не всегда удавалось подчеркнуть свою молодость, но теперь она умело комбинирует образы. «Нежная, милая», «Какая прелесть», «Вам идут платья», «Очень нежный и романтичный образ, красотка! Платье чудесное!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что многие знаменитости любят носить вещи не только люксовых брендов. Так, Ксения Бородина не скрывает, что часто одевается в масс-маркете, и подобные наряды есть у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.