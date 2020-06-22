Кейт Миддлтон нарядила дочку в джинсовый комбинезон, а сыновей — в шорты для праздничного фото

Герцогиня Кембриджская выбрала для своих наследников одежду из масс-маркета для фотосессии в честь Дня отца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям даже на карантине не сидели без дела. Супруги продолжали вести свои дела и организовывали онлайн-встречи. Однако им пришлось перебраться в резиденцию в Норфолке, чтобы соблюсти самоизоляцию. Вместе с ними коротали дни в четырех стенах их дети: шестилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи. Старшие наследники уже учатся в школе, поэтому им пришлось привыкать к дистанционным занятиям.

На днях Миддлтон впервые появилась на публике после карантина. Она показалась в джинсах и рубашке в садовом центре Фэйкенхем. А теперь супруги поделились новыми снимками, сделанными в честь Дня отца. На кадрах принц Уильям был запечатлен с наследниками. Они играли и резвились на лужайке. Как оказалось, для праздничной фотосессии Кэтрин выбрала детям простую одежду из масс-маркета.

Принцесса Шарлотта предстала в джинсовом комбинезоне John Lewis и розовых кедах этого же бренда. Этот наряд обошелся герцогам в три тысячи рублей. Младший принц Луи был в синем поло Gap с принтом в виде медведя, шортах и ботинках Trotters. Эти вещи тоже стоят всего 1034 рубля за поло и 1895 рублей за ботинки. А старший наследник пары сфотографировался в зеленой футболке H&M, которая стоит всего 430 рублей, сообщает Express.

В аккаунте герцогини и герцога Кембриджских отмечается, что снимки сделала сама Миддлтон. Как известно, она увлекается фотографией. Также супруга принца Уильяма часто отдает предпочтение нарядам из обычных масс-маркетов. Она любит носить недорогие украшения и платья.