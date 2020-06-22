«С Днем отца!»: Стеша Маликова в платье с открытыми плечами и рукавами-баллонами прогулялась с братом

Дмитрий Маликов обнародовал в личном блоге фотографию своей 20-летней дочери Стефании Маликовой и двухгодовалого сына Марка. «Мои дети поздравили меня с Днем отца!» — с радостью сообщил он.

больше по теме Светится счастьем: Козловский поделился фото подросшей дочери в белом наряде Актер наслаждается тихой семейной жизнью со своей девушкой Ольгой Зуевой и дочкой Одой-Валентиной.

На фото наследники 50-летнего народного артиста прогуливаются по саду, примерив яркие наряды. Судя по всему, семья Дмитрия Маликова серьезно отнеслась к родительскому празднику. Стеша облачилась в красное мини-платье в горох с открытыми плечами и рукавами-баллонами. Ранее Эвелина Хромченко на Первом канале отмечала, что гороховый принт по-прежнему актуален, а пышные рукава все больше завоевывают сердца модниц по всему миру. В тон широкому ремню, которым девушка подчеркнула тонкую талию, она подобрала сумочку круглой формы.

Для Марка его родители выбрали синий аутфит, этот цвет, к слову, считается одним из самых трендовых в сезоне-2020. Маликовы давно не обнародовали снимки с малышом, и за это время он порядком вырос, еще больше став похожим на отца. Эту особенность заметили фолловеры.