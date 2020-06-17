Ксения Бородина и Лина Дембикова пришли на съемки в одинаковых брюках-кюлотах

Телеведущую позабавило то, что она и ее соведущая выбрали похожие образы.

Ксения Бородина для многих поклонников давно стала иконой стиля. Однако после карантина она все чаще стала отдавать предпочтение комфорту, поэтому носит шорты и худи ярких цветов. Но на работе девушка всегда появляется в трендовых образах. Она носит джинсы с высокой талией, косухи, платья и объемные толстовки. За годы работы на телевидении у знаменитости появился свой стиль. Она также регулярно дает советы поклонникам, которые подражают ее образам.

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А накануне Бородина отправилась на работу. На этот раз она выбрала белоснежные брюки-кюлоты и полосатую рубашку оверсайз. Туфли на низком каблуке дополнили ее летний look. Но так вышло, что в точно таких же брюках на съемочной площадке появилась ее соведущая — стилист Лина Дембикова. Однако она дополнила образ броской блузкой бело-зеленого цвета и алыми босоножками. Ксения не растерялась и решила сняться с ней вместе для Instagram.

«Ну иди сюда, моя страшная соведущая! Иди, моя красоточка! Видишь, мы сегодня в одинаковом. Даже если у вас синяя голова, верьте в себя», — стала шутить звезда.

Позже Ксения примерила еще несколько аутфитов. Девушка показала фигуру в пестром мини-платье, которое дополнила поясом и туфлями-лодочками. Также она примерила кожаную юбку карамельного цвета и блузку в тон с объемными рукавами. Поклонники пришли в восторг от образов звезды. Многие сочли, что Бородиной идет абсолютно все.