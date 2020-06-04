«Семья заек»: Стеша Маликова сняла забавное видео с мамой и двухлетним братом

20-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания на прошедшей неделе объявила о создании собственного бренда женской модной одежды. Вместе с подругами по университету девушка давно вынашивала идею запуска текстильного производства, и вот этот момент настал. Но модница не намерена с головой уходить в бизнес и оставляет место для родных и близких людей. В частности, девушка очень любит проводить время с младшим братом, 2-летним Маркушей, как ласково его называет сестра.

Стеша сняла милое видео, на котором она вместе с крохой Марком и своей мамой Еленой Изаксон позирует на камеру с заячьими ушками. Это специальные маски, которые предлагает примерить Instagram. Получилось очень мило.

— Смотри какой ты зайка, — обратилась Стеша в видео к своему маленькому братику. И навела камеру на Изаксон: «И мама зайка. Семья заек». — И Стеша зайка, — произнес малыш, когда у его сестрички на голове появились ушки.

Затем Стеша решила устроить танцы с малышом и под веселую ритмичную мелодию сплясала вместе с Марком. «Когда своего брата втянула в этот танец, а он даже не против», — подписала в TikTok красавица.