В малиновом цвете: Навка в коктейльном платье и лодочках на шпильке посетила театр «Русская песня»

Среди приглашенных гостей на мероприятии также отметились: Юлия Барановская, Марина Ким, Лариса Гузеева, Константин Эрнст и многие другие.

45-летняя Татьяна Навка не смогла пропустить церемонию награждения премии «Призвание». Олимпийская чемпионка в танцах на льду напомнила, что главная медицинская премия страны при поддержке Первого канала вручается уже в юбилейный — 20 раз. От себя супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выразила огромную благодарность всем тем людям, чья профессия действительно Призвание с большой буквы — дорогим врачам и работникам медицинской сферы.

За кулисами театра «Русская песня» фигуристка позировала в компании знаменитостей, среди которых были замечены: Татьяна Тарасова, Юлия Барановская, Константин Эрнст, Марина Ким и Лариса Гузеева. Для выхода в свет олимпийская чемпионка в танцах на льду выбрала коктейльное платье в ретро-стиле, отдав предпочтение яркому малиновому оттенку. Дневной аутфит спортсменки дополнили бежевые туфли-лодочки на шпильке и серьги-подвески.

Лариса Гузеева примерила классический костюм, сделав ставки на брюки-дудочки. К своему контрастному туалету ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале подобрала белую сорочку. Марина Ким облачилась в бальное платье насыщенного алого оттенка, сделав акцент на линии декольте. А Юлия Барановская позировала рядом со своими звездными коллегами в силуэтном монохромном платье-карандаш.

Напомним, что Татьяна Навка вместе со своим мужем Дмитрием Песковым воспитывает пятилетнюю дочку Надежду. От брака с Александром Жулиным у фигуристки есть старшая наследница — 20-летняя Саша.