Навка в брюках-дудочках и на шпильках поделилась памятными фото с Загитовой

Фигуристка Татьяна Навка на личной страничке в Instagram поделилась памятными фото с Алиной Загитовой. Эти снимки были сделаны в студии программы «Вечерний Ургант». Так, в Останкино олимпийская чемпионка в танцах на льду появилась в украшенных блестками брюках-дудочках.

Образ спортсменки дополнила блуза с бюстье и металлизированные лодочки на шпильке. В отличие от супруги Дмитрия Пескова, подопечная Этери Тутберидзе отдала предпочтение белому платью с цветочным принтом и контрастным синим туфлям. Напомним, что этой зимой Алина Загитова дебютировала в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

На личной страничке микроблога олимпийская чемпионка в танцах на льду поздравила подопечную Этери Георгиевны с днем рождения. 18 мая фигуристка отпраздновала свое совершеннолетие. Примечательно, что Навка дала наставления юной спортсменке, посоветовав ей идти только вперед, не боясь риска и посланных испытаний.

Алину бывшая партнерша Романа Костомарова назвала нежной, талантливой девушкой, которая, несмотря на свой юный возраст, достигла невероятных высот. Завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Южной Корее и стала чемпионкой мира. Татьяна уверена, что впереди у подопечной Этери Тутберидзе еще много побед и творческих свершений. Ее ждет увлекательная и интересная жизнь, наполненная яркими событиями, знакомствами.