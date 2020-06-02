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«Мне не тяжело жить без мужа в доме»: многодетная Барановская не стремится к замужеству

Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале ответила на личные вопросы поклонников.

«Мне не тяжело жить без мужа в доме»: многодетная Барановская не стремится к замужеству
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Барановская сама воспитывает троих детей. От футболиста Андрея Аршавина телеведущая родила первенца — сына Артема, ему четырнадцать лет. В семье также подрастают двенадцатилетняя Яна и семилетний Арсений. По словам знаменитости, спортсмен только недавно начал налаживать общение с отпрысками. На протяжении нескольких лет Аршавин мало интересовался тем, что происходит в жизни его наследников. Юлия подметила, что очень рада тому, что ее экс-возлюбленный все же вспомнил о сыновьях и дочери.

На личной страничке в Instagram телеведущая ответила на личные вопросы поклонников. Так, знаменитость устроила викторину в анонимном формате, ответив на волнующие темы, предложенные ей верными почитателями. Барановская рассказала, какими качествами, по ее мнению, должен обладать мужчина. Юлия считает, что представители сильного пола должны быть ответственными.

«Отвечать за свои слова и поступки! И быть щедрыми. На дух не переношу жадных мужиков», — отметила телеведущая.

Телеведущая Юлия Барановская
Юлия Барановская назвала главное качество, которым, на ее взгляд, должен обладать мужчина (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

Ко всему прочему, Барановскую спросили и о том, комфортно ли ей жить с детьми в частном доме и без надежного мужского плеча. Ранее знаменитость уже говорила, что Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив ее с сыном и дочерью на руках. На тот момент Юлия находилась на восьмом месяце беременности.

Телеведущая Юлия Барановская
Телеведущая призналась, что ей не тяжело жить без мужа в доме (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

«Мне не тяжело жить без мужа в доме. И близкие люди всегда меня поддерживают в моих решениях, поэтому они и близкие», — уточнила Барановская, дав понять, что она не стремится к замужеству.

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