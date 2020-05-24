«Может легко снять с себя украшение и подарить»: Лариса Гузеева умеет делать щедрые презенты

Свой юбилей в прошлом году Лариса Гузеева отметила за границей. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале решила наведаться в Германию. Так, знаменитость посетила Берлин, получив массу приятных впечатлений от поездки. На тот момент возлюбленная ресторатора Игоря Бухарова тяжело переживала личную потерю — смерть мамы. Альбина Андреевна ушла из жизни после продолжительной болезни, ей было 86 лет.

больше по теме Гузеева поделилась рецептом запеченной свеклы с чесноком и кинзой от грузинской свекрови Как отметила телеведущая, это блюдо произвело в свое время на нее огромное впечатление.

Примечательно, что в условиях домашней изоляции Гузеева не стала устраивать пышных торжеств по случаю своего 61-летия. Свой день рождения Лариса отпраздновала 23 мая в кругу семьи. В интервью «Комсомольской правде» коллега теледивы рассказал о том, что многие ошибочно считают, будто соведущую Розы Сябитовой отличают исключительно звездность и высокомерие. На самом же деле, как говорят близкие из окружения Гузеевой, она добрейший человек. Актриса всегда готова прийти на помощь друзьям, переживая за каждого дорогого ей человека.

Сама Сябитова подметила, что Лариса обладает широкой душой, если она что-то делает или говорит — то только от чистого сердца. Телесваха уточнила, что артистка может похвастаться тонким юмором. Все ее изречения, по словам знаменитости, вполне можно было бы записывать как афоризмы. Ко всему прочему, Гузеева умеет делать щедрые презенты.