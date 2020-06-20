Ведущая «Доброго утра» Марина Ким в пышном алом платье появилась на церемонии «Призвание»

Марина Ким не первый год ведет передачу «Доброе утро». Девушка с необычной внешностью полюбилась зрителям. Ее считают не только доброй и отзывчивой, но также утонченной в вопросах стиля. На экране она всегда появляется в элегантных платьях, ярких жакетах и костюмах. Ведущая умеет выглядеть женственно и при этом сдержанно. После карантина, который она провела не только на работе, но и со своими дочками, девушка порадовала поклонников новыми фото.

Накануне Марина впервые за долгое время вышла в свет. Она стала участницей юбилейной церемонии «Призвание». Ведущая вручила премии лучшим врачам страны. По такому случаю она облачилась в пышное алое платье в пол с ниспадающими рукавами. Вечерний наряд подчеркнул ее талию. Ким также собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж со стрелками.

«21 июня День медика, не забудьте поздравить ваших знакомых врачей! Кстати, с мерами безопасности все было строго, всех участников мероприятия протестировали», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились внешностью молодой мамы. Многие признались, что такой красивой ведущую еще не видели. «Принцесса», «Отлично выглядите, Марина», «Вот так выглядела Золушка на балу», «Красавица какая», «Красный вам к лицу», «Наряд мятый такой, явно спешили», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что увидеть церемонию вручения наград можно будет на Первом канале, 21 июня в 16:40.