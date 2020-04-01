«Итальянский стиль»: Собчак восхитила фигурой в черном комбинезоне и туфлях Jimmy Choo

Ксения Собчак в сентябре 2019 года вышла замуж во второй раз. Теперь она наслаждается семейной жизнь с режиссером Константином Богомоловым. Телеведущая заверяет, что начала жизнь с чистого листа и по-настоящему счастлива. От брака с Максимом Виторганом у нее подрастает сын Платон. Но ходят слухи, что блондинка ждет второго ребенка. Поклонники уже не раз разглядели изменения в ее фигуре, но официального заявления о беременности от светской львицы пока не последовало.

Как и большинство звезд, Ксения находится на самоизоляции. Она старается не терять времени, поэтому то и дело публикует фото с мужем. А недавно она с ним вышла в прямой эфир, показав, как проводит время в домашней обстановке. Не стесняется телеведущая демонстрировать и то, как выглядит без профессиональной укладки. Однако Собчак все же старается быть привлекательной для возлюбленного, поэтому для ужина, хоть и дома, она принарядилась.

Накануне блондинка предстала в черном комбинезоне с глубоким декольте. Наряд Philosophy Di Lorenzo Serafini подчеркнул ее стройную фигуру, а туфли Jimmy Choo на шпильке зрительно вытянули образ. Рукава были украшены белыми кружевными манжетами. Волосы девушка завила в элегантные локоны и сделала нюдовый макияж. По словам Ксении, образ она составила из весенней коллекции.

Поклонники восхитились не только ее вечерним аутфитом, но и фигурой. Многие отметили, что такой стиль очень идет светской львице. «Элегантный итальянский стиль», «Ксюша, вы прекрасны. Женственна и элегантна», «Очень шикарно, бесподобно, Ксюша!», «Модно выглядишь всегда», «В черном. Пиковая дама», «Очень стильный комбинезон!» — прокомментировали фото подписчики. Напомним, что недавно в комбинезоне отметилась и Настя Каменских. Она тоже сделала акцент на глубоком декольте и шпильках.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави, отмечала, что комбинезоны актуальны и подходят для выходов в свет и романтических ужинов.