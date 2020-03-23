«Нотки восточного стиля»: Настя Каменских в элегантном комбинезоне восхитила стилиста

Настя Каменских весной 2019 года вышла замуж за Потапа. Дуэт, который исполнял трек «Не пара», все же перестал скрывать свои отношения. Теперь они не поют вместе, но всегда находятся рядом и поддерживают друг друга.

А на днях Настя поделилась кадрами со съемок украинской версии шоу «Голос». Она является одним из наставников проекта. Для такого случая девушка облачилась в элегантный комбинезон темно-оливкового цвета. Наряд дополнили босоножки на шпильке и массивное украшение на шее. Волосы певица собрала в высокий пучок, а также сделала вечерний макияж с акцентом на глазах, похорошела после свадьбы. Оценила ее look для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Кроме восторга не могу ничего сказать. В стилистике Насти есть нотки восточного стиля, и в этом образе он ярко проявлен массивным ожерельем, очень напоминающим восточные украшения. Комбинезон тоже с отголоском восточного стиля, хоть и похож на милитари своим цветом, но тут глубокий вырез и другие детали, позволяющие нам увидеть смешение восточного стиля и милитари — великолепно. Она всегда отличается стильными образами. Каждый раз любуюсь, насколько тонко она умеет показать себя, красоту своего тела. Очень органично, красиво и стильно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.