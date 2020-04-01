«Что там написано?»: сын Собчак порадовал родителей чтением и пением

Малыш в три года уже умеет читать.

Ксения Собчак удивила своих поклонников домашним роликом с трехлетним сыном Платоном. Малыш на нем проявил недюжинные способности для своего возраста.

В кадре мальчик копошится в детской комнате, где среди игрушек стоят контейнеры с надписями, свидетельствующими об их содержимом.

«Платоша, что там написано?» — неожиданно спросила сына Ксения.

И, хотя мальчик вначале читает неправильно (вместо «посуда» — «зоопарк»), при поддержке матери он все-таки справляется с поставленной задачей и практически полностью угадывает слово.

Одновременно с этим роликом в stories Instagram светской львицы, кадрами с сыном решил поделиться и его отец Максим Виторган. Актера порадовали несколько другие таланты отпрыска – на видео мальчик заливается тоненьким голосом, периодически повторяя припев со словами «ля-ля-ля».

«Отчетный концерт», — подписал кадр растроганный отец.

Ранее мы писали о том, как Максим наконец-то решился разобрать новогоднюю елку. Артист пошутил, что именно она могла стать причиной самоизоляции.