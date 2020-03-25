«Животик выпирает»: Ксения Собчак в пальто прямого кроя не смогла скрыть изменения в фигуре

Во время нового выпуска передачи «Док-Ток» зрители заметили, что у телеведущей «появился живот».

Ксения Собчак в начале 2019 года развелась с Максимом Виторганом. Спустя несколько месяцев она снова стала замужней дамой. Телеведущая связала свою жизнь с режиссером Константином Богомоловым. Еще осенью появились слухи, что светская львица снова беременна. Она носила объемную одежду, подогревая сплетни. Однако подтверждения от нее не последовало, поэтому многие перестали следить за тем, как меняется фигура звезды.

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А на днях Ксения снова спровоцировала слухи о беременности. В новом выпуске шоу «Док-Ток» блондинка побывала в больнице, которая стала инфекционным госпиталем. Телеведущая пообщалась с врачами медицинского учреждения, посмотрела палаты.

При этом она была облачена в полосатое пальто прямого кроя. Наряд не смог скрыть изменений в фигуре девушке. Как только она опускала руки, очерчивался округлившийся живот.

Зрители сразу заподозрили, что Собчак ждет ребенка от Богомолова. В студии она тоже предпочла облачиться в шифоновую удлиненную блузку необычного кроя, который помог скрыть область живота.

«Животик выпирает», «Мне кажется, или беременна?», «Очень похоже, что Ксения Анатольевна в положении», — стали обсуждать выпуск передачи зрители в соцсети. Сама звезда пока хранит молчание, не подтверждая домыслы общественности.

Напомним, что у Ксении подрастает сын Платон от первого брака. Она старается все свободное время проводить с трехлетним малышом. Мальчик уже изучает китайский и английские языки. В новом особняке, в котором завершается ремонт, Собчак сразу сделала две детские комнаты, так как заранее стала планировать рождение второго ребенка.