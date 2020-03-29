«Изолируюсь только с красивыми»: Собчак на карантине прогулялась с сыном до храма

Светская львица не исключила из своей повседневной жизни общение с ребенком на улице.

Накануне Ксения Собчак взбудоражила общественность новостью – ее мать Людмила Нарусова доставлена в больницу на Коммунарку, куда кладут коронавирусных больных. Правда позже выяснилось, что диагноз не подтвердился.

Ксения не стала поддаваться панике и прятаться от людей в четырех стенах даже после подобного инцидента и продолжила прогулки со своим маленьким сыном Платоном от актера Максима Виторгана.

Светская львица засветилась с малышом на детской площадке возле дома, за игрой в футбол на улице и даже возле храма. Нашлось место и для шуток.

«Изолируюсь только с красивыми», — подписала она кадр с наследником в личном блоге.

Ранее мы писали о дочери Игоря Николаева, который в настоящий момент лег в клинику с подозрением на коронавирус. Композитор ранее контактировал со Львом Лещенко, и есть вероятность заражения. Напомним, у народного артиста диагноз Covid-19 подтвердился. Певец ранее посещал Америку и Канаду, а по призде в Россию отказался от самоизоляции.