41-летняя Ани Лорак в клетчатом жакете подчеркнула фигуру кожаными брюками

В одном из недавних интервью украинская исполнительница призналась, что ее бывший муж турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу старается навещать их общую дочь Софию. По словам певицы, она объяснила восьмилетней наследнице то, что теперь ее родители будут жить отдельно. И несмотря на свой юный возраст, малышка отнеслась к этому с пониманием. Ани Лорак не стала скрывать, что и раньше из-за частых разъездов ее муж был скорее гостем в их доме.

После расставания с предпринимателем певица обратила свое внимание на 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба. По словам артистки, ее нынешний возлюбленный с легкостью нашел общий язык с Софией. Молодому человеку не только удалось произвести впечатление на украинскую исполнительницу, но и заручиться поддержкой самого маленького члена семьи. Восьмилетнюю дочку Ани считает своей самой близкой подругой.

На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим отчетным снимком, посетив одно из светских мероприятий. В кадре Ани Лорак предстала в черном облегающем топе на бретельках, клетчатом жакете свободного кроя, подчеркнув фигуру кожаными брюками.

Ни для кого не секрет, что певица тщательно следит за своим имиджем. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль знаменитости.

Историк моды подметил, что в Ани нет такого мощного сексуального посыла, как у Веры Брежневой, и вульгарности Светланы Лободы. По словам телеведущего, в сравнении с другими украинскими дивами на отечественном эстрадном горизонте, она выглядит достаточно сдержанно.