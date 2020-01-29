«Деревяшка-деревяшечка»: Лорак посмеялась над нелестным сравнением

41-летняя Ани Лорак, по мнению ведущего программы «Модный приговор», добилась невероятных высот на сцене благодаря своему трудоголизму и работоспособности. Александр Васильев напомнил, что в юности будущая певица росла в детском доме, однако это не помешало ей занять место под солнцем, пробившись в первый эшелон звезд отечественной эстрады.

При этом историк моды уточнил, что на фоне других украинских исполнительниц, в частности Светланы Лободы, экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу одевается весьма скромно. Как будто ей не хватает фантазии, сетует соведущий Эвелины Хромченко.

После январских каникул Ани Лорак с головой погрузилась в рабочий процесс. На личной страничке певица опубликовала отчетный снимок. Во время одной из репетиций артистка позировала в леггинсах и топе у балетного станка. Примечательно, что исполнительница отреагировала на нелестное сравнение с «деревяшкой». Под критическим комментарием поклонницы Ани опубликовала смеющийся смайлик.

«Поете вы замечательно! А вот танцы — вообще не ваше. Сколько не репетируйте, деревяшка — деревяшечка!» — обратилась к певице ее фанатка.

Напомним, Ани Лорак воспитывает восьмилетнюю дочь Софию. По словам артистки, отец малышки и раньше крайне редко бывал дома. Несмотря на расставание с певицей, Мурат Налчаджиоглу старается навещать их общую дочку, проводя с ней уикенды.