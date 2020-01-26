«Безусловная любовь»: Лобода поделилась нежным отпускным фото с дочерьми

37-летняя Светлана Лобода одна воспитывает двоих детей. Первенец певицы — дочка Евангелина — как и ее звездная мама, любит привлекать к себе внимания, больше всего девочке нравится танцевать. Свои хореографические умения наследница украинской исполнительницы уже демонстрировала на импровизированной детской дискотеке в подмосковном особняке примадонны отечественной эстрады в деревне Грязь. Ни для кого не секрет, что в свои восемь лет Евангелина с легкостью нашла общий язык с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

В мае 2018 года певица во второй раз стала мамой. Она родила дочку Тильду. Экс-солистка группы «ВИА Гра» до сих пор держит в тайне имя отца девочки. Вместе с детьми Светлана проводит январские каникулы в теплых краях. Ранее украинская исполнительница уже делилась отчетными снимками с пляжа. Кроме того, певица опубликовала нежное фото своих дочерей. В кадре Евангелина целует маленькую сестричку, которая сидит на руках у звездной мамы. Примечательно, что Лобода пока еще не отучила Тильду от пустышки.

«Безусловная любовь», — отметила Светлана.

Певица тесно дружит с Аллой Борисовной. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не раз бывала в гостях у Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, в их подмосковном особняке.