«Муж балует меня грузинскими блюдами»: Брежнева не подходит дома к плите

38-летняя Вера Брежнева в беседе с журналистами решила развенчать несколько стереотипов о себе. Экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила, что многие люди искренне полагают, что артисты в повседневной жизни ходят исключительно в вечерних платьях. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе заверила, что лично у нее нет такой одежды в гардеробе. Певица бережно хранит обычные вещи и концертные костюмы, а все наряды на мероприятия ей предоставляют бренды.

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Помимо всего прочего артистка захотела прояснить ситуацию и со слухами, касающимися ее отношений с супругом. По словам Веры, не так давно она прочитала в СМИ о том, что якобы вышла замуж по расчету. Не без улыбки Брежнева подметила, что, учитывая то, сколько она заработала, ей кажется, что многие хотели бы видеть в ней свою богатую невесту.

Рассказала певица и о ведении домашнего быта. Поддерживать чистоту в квартире поп-исполнительнице удается благодаря помощнице. Сама Вера из-за частых съемок, гастролей и перелетов едва ли может найти время на уборку. Кроме того, артистка призналась, что не готовит. Возлюбленная Константина Меладзе дома не подходит к плите.