«Фантазии не хватает»: Васильев остался недоволен гардеробом 41-летней Лорак

В свой постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб украинской певицы. По словам историка моды, прошлый год для 41-летней Ани Лорак был полон событий. Она развелась с отцом своей дочери Софии — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Кроме того, в СМИ писали о том, что певица закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Говоря о личной жизни артистки, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что у певицы непростая судьба. Ани Лорак — сценический псевдоним, в детстве ее звали Каролиной Куек. Будущая звезда родилась и выросла на Украине, ее мама и отце развелись. Васильев напомнил, что свои юные годы знаменитость провела в интернате, оказавшись вдали от родных.

«И после всего этого Каролина выбилась в ранг первостепенных звезд российского шоу-бизнеса. О чем это говорит? О том, что у нее потрясающая сила воли. О том, что публике нравится подобные истории трудного детства, яркие примеры самореализации. Ведь, по сути, Каролина — Золушка», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что кроме голосовых данных Ани может похвастаться своей харизматичностью, привлекательной внешностью и огромной работоспособностью. Несмотря на частые концерты, перелеты, гастрольные туры и воспитание восьмилетней дочери — певице, по мнению соведущего Эвелины Хромченко, удается следить за своей внешностью. При этом историк моды уточнил, что будучи дивой, Лорак не раз сталкивалась с критикой хейтеров.

«Набрал лишний килограмм, три, не дай бог десять — все, ты уже никому не нужен. Какая-то морщинка или седой волос появился — как это возможно? Публика имеет право стареть, а вот артист никогда. И, конечно, всегда под прицелом звездный гардероб», — добавил телеведущий.

Оценивая стиль Ани, историк моды подчеркнул, что в экс-возлюбленной турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу нет экстравагантности певицы Ёлки, такого мощного сексуального посыла, как у Веры Брежневой или вульгарности Светланы Лободы. По мнению Васильева, 41-летняя Лорак выглядит вполне сдержано.