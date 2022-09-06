«А живот прикрыла»: Бузова в кофейном мини-бикини села на шезлонг, выставив напоказ свои прелести

Ольга Бузова является известной телеведущей в России. Она уже много лет строит карьеру и смогла добиться больших высот. Светская львица не скрывает, что мечтает о семье. В свои 36 лет она пережила один развод с Дмитрием Тарасовым. Теперь артистка не перестает работать над собой. Звезда надеется, что еще встретит достойного мужчину.
Недавно Ольга устроила себе очередной отпуск. Она приехала в Турцию, где проводит время в компании своего PR-директора Антона. Телеведущая каждый день загорает на пляже или купается в бассейне. Она пытается вернуться в форму, но не стесняется демонстрировать фигуру. Но накануне артистки удивила публике, когда за ужином предстала с опухшим лицом.
На этот раз Бузова решила покрасоваться на шезлонге. Она покрасовалась в купальнике кофейного цвета. Телеведущая сначала грациозно лежала с книжкой, прикрыв живот рукой. Она подчеркнула длинные и загорелые ноги. Потом артистка решила сесть на коленки, выставив напоказ свои бедра и ложбинку.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Я с детства очень любила читать! Все книги из школьной программы, к примеру, я всегда читала полностью, а не краткое содержание. Некоторые перечитывала по несколько раз, например, восприятие «Мастера и Маргариты» разное в 14 и 20 лет!» – написала звезда.
Поклонники стали пристально разглядывать кадры. Многие заметили, что Бузова стала выглядеть более иначе. «Малышка, ты космос! безупречная Афродита», «Ну тут прям другая», «А живот прикрыла», «Стала такая сочная», «Хорошенькая», «Оля с книгой, опачки», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды