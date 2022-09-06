«А живот прикрыла»: Бузова в кофейном мини-бикини села на шезлонг, выставив напоказ свои прелести

На этот раз Бузова решила покрасоваться на шезлонге. Она покрасовалась в купальнике кофейного цвета. Телеведущая сначала грациозно лежала с книжкой, прикрыв живот рукой. Она подчеркнула длинные и загорелые ноги. Потом артистка решила сесть на коленки, выставив напоказ свои бедра и ложбинку.

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