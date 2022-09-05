«Оля! А лицо так опухло!»: пополневшая Бузова в обтягивающем топе и юбке с разрезом ужаснула фанатов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет посвятила шоу «Дом-2». Теперь артистка ведет новые передачи. Она боится экспериментировать с образами не только на съемках, но и в обычной жизни.

В свои 36 лет блондинка старается следить за внешностью. Однако уже почти год она не может вернуться в форму.