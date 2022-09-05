«Оля! А лицо так опухло!»: пополневшая Бузова в обтягивающем топе и юбке с разрезом ужаснула фанатов

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет посвятила шоу «Дом-2». Теперь артистка ведет новые передачи. Она боится экспериментировать с образами не только на съемках, но и в обычной жизни.
В свои 36 лет блондинка старается следить за внешностью. Однако уже почти год она не может вернуться в форму.
Ольга недавно решила устроить себе очередной отпуск. Она взяла с собой множество нарядов. Большую часть времени артистка нежится у бассейна. Она красуется в мини-бикини. Накануне поклонники заметили складки на ее животе. А вот для прогулок она облачатся в крохотные наряды, которые едва скрывают ее прелести.
Примечательно, что Бузова 5 сентября за считанные минуты собралась в ресторан. Она облачилась в топ с оголенным плечом и юбку с разрезом мандаринового цвета. Мокрые волосы артистка собрала в пучок, а также накрасила губы алой помадой. Телеведущая решила похвастаться тем, как выглядит. Она даже устроила дефиле.
«20 минут и я готова на ужин! Мокрые волосы, красные губы, отдых!» — заявила звезда.
Помощник Антон заснял ее за столиком. Ей уже подали около шести блюд, но она решила сделать еще один заказ. С официантом артистка общалась на английском языке. Фанатов поразило, что она облизала палец на публике, листая меню. Еще больше подписчиков пришли в ужас, так как едва узнали телеведущую.
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Лицо Ольги выглядело опухшим. К тому же наряд не скрыл ее выпирающий живот. «Ох, как вы тут выглядите! Ужасно сняли», «Почему так опухла?», «Щеки такие большие, что рот сжался», «Оля! А лицо так опухло!», «Я не понимаю, как можно не похудеть, у вас живот торчит! И вы еще на спорте каждый день», «Кто-то много ест, похоже», — стали писать подписчики.