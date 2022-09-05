Ольга Бузова сверкнула аппетитными формами в мокром бикини, вынырнув из бассейна

Ольга предпочла облачиться в оранжевое мини-бикини. Она позировала на кромке бассейне, а потом артистка нырнула в воду. Блондинка не скрыла складки на животе. Она поплескалась в воде прямо в солнцезащитных очках. Позже Бузова стала позировать в мокром купальнике. Она повернулась к камере округлыми формами.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».