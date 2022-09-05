Ольга Бузова сверкнула аппетитными формами в мокром бикини, вынырнув из бассейна

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она смогла прославиться на всю страну. Примечательно, что блондинка продолжает вести передачи, давать концерты и порой оказывается на красных дорожках. В этом году она решила провести время на отдыхе. Недавно артистка съездила в Сочи. А первые дни осени она захотела провести в Турции.
Примечательно, что на этот раз Ольга уехала не одна, а со своим PR-директором Антоном. Телеведущая большую часть времени посвящает тому, что купается в бассейне, загорает и читает книги. А вечерами она наряжается, чтобы отправиться в ресторан. Бузова на этот раз решила выложить смелые видео.
Ольга предпочла облачиться в оранжевое мини-бикини. Она позировала на кромке бассейне, а потом артистка нырнула в воду. Блондинка не скрыла складки на животе. Она поплескалась в воде прямо в солнцезащитных очках. Позже Бузова стала позировать в мокром купальнике. Она повернулась к камере округлыми формами.
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Поклонники удивились тому, как пополнела звезда. Бузова активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму. Однако ее фигура вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.
«Разбарабанило-то как!», «Вот это пополнела», «Оля, ты же вроде на спорте? Почему талия только шире?», «Странно выглядишь», «Кто-то больше ест, чем прыгает», «Бикини яркое, сочное, как надо», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды