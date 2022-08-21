Юная леди: Макаров запечатлел подросшую дочку Кудрявцевой в панамке и юбке в цветочек на прогулке

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет «Секрет на миллион», а также каждый год зрители видят ее в качестве ведущей «Новой волны» и «Песни года».
В этом году блондинка смогла отдохнуть летом подольше, потому что некоторые мероприятия не состоялись. Звезда провела около месяца в Болгарии.
Компанию Лере составили мама и дочка Мария. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал. Вскоре появились слухи, что супруги разводятся. Если первое время телеведущая хранила молчание, то потом опровергла домысли и пригрозила журналистам судом. Кудрявцева вернулась к работе. А вот ее муж то и дело постит кадры с наследницей.
На этот раз хоккеист заснял дочку, когда она наслаждалась прогулкой. Мария предстала в мини-юбке в цветочек и полосатой блузке с рюшами. Лук дополнили сандалии и розовая панамка. Девочка сидела на скамейке, кокетливо склонив голову на бок. Она смотрела прямо в камеру. Примечательно, что Кудрявцевой дочка часто запрещает снимать ее на телефон.
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Мария Макарова. Фото: соцсети хоккеиста
Поклонники восхитились снимком. Многие заметили, что дочка Леры подросла. Другие осыпали кроху комплиментами и отметили, что она очень похожа на маму. «Какая сладкая», «Этот взгляд обезоруживает», «Маша просто чудо», «Какая стильная панамка», «Эта девочка копия мамы», — стали писать подписчики.