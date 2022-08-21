Юная леди: Макаров запечатлел подросшую дочку Кудрявцевой в панамке и юбке в цветочек на прогулке

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет «Секрет на миллион», а также каждый год зрители видят ее в качестве ведущей «Новой волны» и «Песни года».

В этом году блондинка смогла отдохнуть летом подольше, потому что некоторые мероприятия не состоялись. Звезда провела около месяца в Болгарии.